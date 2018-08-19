لعنة صورة بوتين تحل على مستشارة أمريكية

تعرضت كاتي مارتش مستشارة برلمان ولاية كولورادو عن الحزب الديمقراطي لعقوبة تأديبية، على مشاركتها في حيلة تمثلت بتعليق صورة الرئيس بوتين محل صورة نظيره ترامب في برلمان كولورادو.

وذكرت صحيفة " دنفر بوست" أن فكرة الحيلة تعود، لبعض أعضاء منظمة ProgressNow السياسية الذين أرادوا بها أن يسخروا من ممثلي الحزب الجمهوري في الولاية، والإشارة إلى ارتباط الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotuspic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.

جرم كاتي مارتش، تلخص في أنها ساعدت أصحاب فكرة الحيلة على التسلل إلى داخل مبنى برلمان الولاية عبر المدخل المخصص للعاملين.

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المصدر: نوفوستي