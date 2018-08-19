 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام عراقية: المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب

مستوطنو الغلاف يطالبون بالأمان ويطلقون صافرات الإنذار احتجاجا على البالونات

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko23

شهدت تل أبيب الليلة الماضية مظاهرة شارك فيها العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، المحيطة بالقطاع مطالبين بتوفير الحماية لهم في ظل استمرار التصعيد على الحدود.

وذكرت وسائل الإعلام أن نحو 300 من المستوطنين تظاهروا في تل أبيب، للمطالبة بـ"إعادة الهدوء" إلى المستوطنات هناك.

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "نطالب بالمساواة في الأمن"، و"استيقظي أيتها الحكومة، فالجنوب يحترق"، في إشارة إلى الحرائق التي اندلعت جراء البالونات والطائرات الورقية الحارقة، من قطاع غزة.

وقام المتظاهرون بتشغيل أصوات صافرات الإنذار وإطلاق البالونات في إشارة إلى الأوضاع الأمنية التي مر بها سكان غلاف غزة في الآونة الأخيرة.

إقرأ المزيد
مصر تبحث التهدئة بين إسرائيل وحماس والممر الرابط بين غزة وقبرص

ويؤكد المشاركون على أن توفير الأمن، مطلب أساسي من أجل العيش في أي دولة كانت، وخاصة في بلد كإسرائيل.

المصدر: maannews

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء خاص لـRT Online مع إيزيدية هربت من "داعشي" في العراق فقابلته في ألمانيا!