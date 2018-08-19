مستوطنو الغلاف يطالبون بالأمان ويطلقون صافرات الإنذار احتجاجا على البالونات

شهدت تل أبيب الليلة الماضية مظاهرة شارك فيها العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، المحيطة بالقطاع مطالبين بتوفير الحماية لهم في ظل استمرار التصعيد على الحدود.

وذكرت وسائل الإعلام أن نحو 300 من المستوطنين تظاهروا في تل أبيب، للمطالبة بـ"إعادة الهدوء" إلى المستوطنات هناك.

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "نطالب بالمساواة في الأمن"، و"استيقظي أيتها الحكومة، فالجنوب يحترق"، في إشارة إلى الحرائق التي اندلعت جراء البالونات والطائرات الورقية الحارقة، من قطاع غزة.

وقام المتظاهرون بتشغيل أصوات صافرات الإنذار وإطلاق البالونات في إشارة إلى الأوضاع الأمنية التي مر بها سكان غلاف غزة في الآونة الأخيرة.

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ويؤكد المشاركون على أن توفير الأمن، مطلب أساسي من أجل العيش في أي دولة كانت، وخاصة في بلد كإسرائيل.

المصدر: maannews