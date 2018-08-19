// 26.06.2018 по тикету 15478
واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى العراق
Reuters Ahmed Saad
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حذرت الولايات المتحدة الأميركية رعاياها من السفر إلى العراق، حيث صنفت مستوى الخطر فيه من الدرجة الرابعة.
وقالت الإدارة الأمريكية في تحذير نشرته على موقع وزارة الخارجية الرسمي إن "المواطنين الأمريكيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف، حيث تنشط مجموعات إرهابية ومتمردة عديدة في العراق وتهاجم قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام".
وأضافت أن "الميليشيات الطائفية قد تهدد أيضا المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق".
وأشارت ألى أن "قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات روتينية وطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق محدودة للغاية".
المصدر: RT
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