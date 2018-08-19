ترامب يتبرع لسوريا بأموال خليجية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة التي كانت واشنطن تقدمها لإعادة إعمار سوريا بالهزيلة، معتبرا أنه يجب على الدول الغنية في المنطقة تعويض تلك الأموال عن واشنطن.

وكتب ترامب على حسابة في "تويتر": "الولايات المتحدة ستوقف هذه المدفوعات السنوية الهزيلة البالغة 230 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا. والسعودية ودول غنية أخرى في الشرق الأوسط ستبدأ الدفع بدلا عن واشنطن".

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وأكد ترامب أن قراره يهدف بشكل أساسي "لتطوير الولايات المتحدة وقواتها والدول التي تساعدها".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت، أن بلادها أعادت توجيه 230 مليون دولار كانت مخصصة لسوريا إلى أغراض أخرى.

وأكدت نويرت أن القرار جاء بعدما حصلت واشنطن على تعهدات من دول حليفة بالمساهمة بـ300 مليون دولار، بينها 100 مليون من السعودية و50 مليونا من الإمارات.

المصدر: نوفوستي