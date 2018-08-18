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شاهد.. بوتين يرسم على سيارة الوزيرة العروس النمساوية تهنئة باللغة الألمانية

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شاهد.. بوتين يرسم على سيارة الوزيرة العروس النمساوية تهنئة باللغة الألمانية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى حفل زفاف وزير الخارجية النمساوية كارين كنايسل
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل بمناسبة زفافها وقدم لها باقة رائعة من الزهور ووقع أمنية لطيفة باللغة الألمانية على سيارة العروسين.

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ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يظهر الرئيس بوتين وهو يخرج من السيارة التي وصل فيها إلى حفل الزفاف، ليهنئ العروسين ويقدم باقة أنيقة من الزهور البيضاء والصفراء للعروس.

وأدى الرئيس بوتين رقصة مع الوزيرة العروس، أثناء حفل الزفاف ورسم قلبا على سيارة العروسين يرمز إلى المحبة وكتب فيه باللغة الألمانية: "العروسان: كارين وفولفغانغ".

وبعد ذلك صرخ الرئيس الروسي بكلمة "غوركو" مخاطبا العروسين، وفق التقاليد الروسية، وهي عبارة تشجعهما على تبادل القبلات ويقصد بها تمني حياة سعيدة للعروسين، وودعهما بحرارة باللغة الألمانية أيضا قبل أن يغادر الحفل ليتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل.

المصدر: نوفوستي

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