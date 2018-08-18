شاهد.. بوتين يرسم على سيارة الوزيرة العروس النمساوية تهنئة باللغة الألمانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل بمناسبة زفافها وقدم لها باقة رائعة من الزهور ووقع أمنية لطيفة باللغة الألمانية على سيارة العروسين.

إقرأ المزيد

ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يظهر الرئيس بوتين وهو يخرج من السيارة التي وصل فيها إلى حفل الزفاف، ليهنئ العروسين ويقدم باقة أنيقة من الزهور البيضاء والصفراء للعروس.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

وأدى الرئيس بوتين رقصة مع الوزيرة العروس، أثناء حفل الزفاف ورسم قلبا على سيارة العروسين يرمز إلى المحبة وكتب فيه باللغة الألمانية: "العروسان: كارين وفولفغانغ".

وبعد ذلك صرخ الرئيس الروسي بكلمة "غوركو" مخاطبا العروسين، وفق التقاليد الروسية، وهي عبارة تشجعهما على تبادل القبلات ويقصد بها تمني حياة سعيدة للعروسين، وودعهما بحرارة باللغة الألمانية أيضا قبل أن يغادر الحفل ليتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل.

Путин оставил пожелания молодоженам на капоте автомобиля pic.twitter.com/rVQ5xAVJdL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

المصدر: نوفوستي