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بالصور.. بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

أخبار روسيا

بالصور.. بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها
Reuters Roland Schlager-Pool
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل تحتفل بزفافها في جامليتز، النمسا، 18 أغسطس، 2018
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تناقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت، صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يراقص وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في حفل زفافها.

وانتشر فيديو يظهر الرئيس بوتين يرقص مع مع الوزيرة العروس، وبعد ذلك ودع العروسين بحرارة قبل أن يغادر حفل الزفاف.

وبعد فيينا توجه بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بانتظاره لإجراء محادثات سياسية.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسي والألماني سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلي الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبيل البدء بالمحادثات الثنائية.

المصدر: "نوفوستي"

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