بالصور.. بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

تناقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت، صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يراقص وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في حفل زفافها.

وانتشر فيديو يظهر الرئيس بوتين يرقص مع مع الوزيرة العروس، وبعد ذلك ودع العروسين بحرارة قبل أن يغادر حفل الزفاف.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

وبعد فيينا توجه بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بانتظاره لإجراء محادثات سياسية.

Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسي والألماني سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلي الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبيل البدء بالمحادثات الثنائية.

المصدر: "نوفوستي"