الديمقراطي الاجتماعي الألماني: لن نتخلى عن "السيل الشمالي - 2" خدمة لواشنطن

أكدت رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، أن بلادها لن تتخلى عن مشاريع واتفاقات الطاقة بسبب الموقف الأمريكي، مشيرة إلى "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقالت أندريا ناليس في حديث لمجموعة" فونكي" الإعلامية: "لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يقنعنا بالعدول عن اتفاقيات في مجال سياسة الطاقة، فقط لأن الرئيس الأميركي لا يمكنه قبول ذلك".

وأضافت: "نحن نحصل على موارد الطاقة من دول متعددة، ووجود خط جديد لضخ الغاز إلينا، لن يجعلنا مرتبطين بالجانب الروسي".

إقرأ المزيد

وقبل ذلك، تعرضت ألمانيا لانتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب على "دفعها المليارات لقاء الغاز الروسي" وتخطيطها لمد خط غاز جديد منها، في الوقت الذي تحميها فيه واشنطن، كحليف في الناتو وهو ما يجعل الإنفاق الأمريكي على الدفاع أعلى بكثير مما تنفقه برلين.

واعتبر ترامب كذلك، أن اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة من روسيا قد جعلها خاضعة بالكامل لموسكو.

وتعارض السلطات الأمريكية، خط الغاز المذكور وتهدد بفرض عقوبات ضد الشركات التي تعمل في مشروعه.

المصدر: نوفوستي







