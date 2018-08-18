أردوغان: الضغوط لن تجبرنا على تغيير نهجنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تخضع للضغوط الخارجية، مشيرا إلى أن وسائل الضغط الاقتصادي على بلاده لن تجدي نفعا.

وكتب "الأناضول" عنه على "تويتر": "يستخدم خصوم تركيا، وسائل الضغط الاقتصادي ضد أنقرة، ولكن بلادنا لا تنوي تغيير نهجها ومسارها". وأضاف: "لم ولن يتمكنوا من سحق تركيا".

وفي مطلع الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا شملت وزير العدل عبد الحميد غول، ووزير الداخلية سليمان سولي.

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وتعتبر واشنطن أن الوزيرين المذكورين، لعبا دورا هاما في اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا منذ 2016 بتهمة التجسس ودعم تنظيمات كردية ومعادية لتركيا.

وقال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين مؤخرا، إن السلطات الأمريكية قد تفرض عقوبات جديدة على تركيا إذا لم تطلق سراح القس المذكور.

المصدر: انترفاكس