بعد عقوبات ترامب.. أنقرة تدق أبواب الأوروبيين بحثا عن معين!

بحث وزير المالية التركي بيرات البيرق في اتصال هاتفي مع وزير الاقتصاد الفرنسي لومير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا.

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وجاء في بيان لوزارة المالية التركية أن الجانبين اتفقا على العمل المشترك ردا على مثل هذه الخطوات. كما اتفقا على تطوير التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

وتوصل الوزيران إلى اتفاق حول عقد لقاء بينهما في باريس يوم الـ 27 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا منذ نحو سنتين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

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وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن القدس فورا، فيما ترفض تركيا ذلك واتخذت إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية.

كما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على صادرات الصلب التركية، لا علاقة لها بقضية القس. وقبل ذلك فرض ترامب رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم المستوردة من أوروبا.

المصدر: رويترز