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صورة الملك سلمان تحلق في سماء بولندا

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صورة الملك سلمان تحلق في سماء بولندا
Reuters
صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية) في الرياض
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ظهرت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في سماء بولندا أثناء المهرجان الـ11 الدولي للمناطيد.

وحلق المنطاد الذي يحمل اسم الملك سلمان وعليه صورة له، بقيادة الكابتن عبد العزيز ناصر المنصوري فوق مدينة ناونتشوف البولندية في إطار مشاركته في المهرجان الذي نظم من الـ 3 إلى الـ15 أغسطس الجاري، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وقال المدير الفني للمنطاد، شهاب ناصر المنصوري، إن الجمهور البولندي رحّب بمشاركة المنطاد السعودي في الفعالية التي شاركت فيها فرق أوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان.

المصدر: موقع "عاجل"

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