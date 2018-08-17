صورة الملك سلمان تحلق في سماء بولندا

ظهرت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في سماء بولندا أثناء المهرجان الـ11 الدولي للمناطيد.

وحلق المنطاد الذي يحمل اسم الملك سلمان وعليه صورة له، بقيادة الكابتن عبد العزيز ناصر المنصوري فوق مدينة ناونتشوف البولندية في إطار مشاركته في المهرجان الذي نظم من الـ 3 إلى الـ15 أغسطس الجاري، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وقال المدير الفني للمنطاد، شهاب ناصر المنصوري، إن الجمهور البولندي رحّب بمشاركة المنطاد السعودي في الفعالية التي شاركت فيها فرق أوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان.

منطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الذي دشنته دولة #الإمارات ينهي جولته الأوروبية الأولى في مهرجان مدينة ناونتشوف البولندية الدولي للمناطيد في نسخته الـ 11.



🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/mtr1JJYaDy — عبدالله الجديع 🇸🇦 (@A_Aljadea) 17 августа 2018 г.

المصدر: موقع "عاجل"