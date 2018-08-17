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ترامب يلغي العرض العسكري المقرر في نوفمبر

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ترامب يلغي العرض العسكري المقرر في نوفمبر
Globallookpress Oliver Contreras / Pool via CNP
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء العرض العسكري الذي كان مقررا تنظيمه في واشنطن في نوفمبر المقبل.

وأوضح ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة أن "الساسة المحليين الذي يديرون واشنطن (بشكل سيء) يعرفون كيف يربحون عندما ترون الفرصة. وبعد أن طلبنا منهم تحديد كلفة إقامة عرض عسكري احتفالي رائع، أرادوا مبلغا كان مرتفعا إلى درجة مذهلة، حتى قررت إلغاؤه".

وأضاف ترامب أنه سيتوجه بدلا من ذلك إلى باريس يوم 11 نوفمبر لحضور العرض العسكري بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، كما سيحضر عرضا عسكريا في قاعدة "أندروز" الجوية الأمريكية بولاية ماريلاند.

ورجح ترامب إجراء عرض عسكري في العام المقبل بشرط تخفيض كلفته، قائلا: "الآن بإمكاننا شراء المزيد من الطائرات المقاتلة"!

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ويأتي ذلك بعد أن أفادت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول في البنتاغون بأن تكلفة العرض العسكري الذي كان مقررا يوم 10 نوفمبر المقبل، 92 مليون دولار.

من جانبها، كتبت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن تكلفة العرض كانت ستبلغ نحو 21.6 مليون دولار، ردا على تغريدة ترامب.

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تنظم عروضا عسكرية كبرى منذ انتهاء عملية "عاصفة الصحراء" في الخليج عام 1991.

المصدر: RT، وكالات

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