ترامب يلغي العرض العسكري المقرر في نوفمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء العرض العسكري الذي كان مقررا تنظيمه في واشنطن في نوفمبر المقبل.

وأوضح ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة أن "الساسة المحليين الذي يديرون واشنطن (بشكل سيء) يعرفون كيف يربحون عندما ترون الفرصة. وبعد أن طلبنا منهم تحديد كلفة إقامة عرض عسكري احتفالي رائع، أرادوا مبلغا كان مرتفعا إلى درجة مذهلة، حتى قررت إلغاؤه".

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.

وأضاف ترامب أنه سيتوجه بدلا من ذلك إلى باريس يوم 11 نوفمبر لحضور العرض العسكري بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، كما سيحضر عرضا عسكريا في قاعدة "أندروز" الجوية الأمريكية بولاية ماريلاند.

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.

ورجح ترامب إجراء عرض عسكري في العام المقبل بشرط تخفيض كلفته، قائلا: "الآن بإمكاننا شراء المزيد من الطائرات المقاتلة"!

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ويأتي ذلك بعد أن أفادت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول في البنتاغون بأن تكلفة العرض العسكري الذي كان مقررا يوم 10 نوفمبر المقبل، 92 مليون دولار.

من جانبها، كتبت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن تكلفة العرض كانت ستبلغ نحو 21.6 مليون دولار، ردا على تغريدة ترامب.

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تنظم عروضا عسكرية كبرى منذ انتهاء عملية "عاصفة الصحراء" في الخليج عام 1991.

المصدر: RT، وكالات