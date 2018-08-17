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البنتاغون يؤجل استعراضا عسكريا طالب به ترامب

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البنتاغون يؤجل استعراضا عسكريا طالب به ترامب
AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن العرض العسكري الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب، وكان مقررا في نوفمبر المقبل، قد تم تأجيله حتى العام القادم.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ، قائلا: "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى محاربي الجيش الأمريكي وإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وتابع: "في البداية حددنا الـ10 من نوفمبر موعدا لهذا العرض، لكن تم التوافق الآن على التماس فرص أخرى له عام 2019".

وأعلن البيت الأبيض في فبراير عن رغبة ترامب بتنظيم عرض عسكري في واشنطن، بعد انبهاره بالعرض العسكري الفرنسي في يوم الباستيل، حين استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحفاوة في يوليو 2017.

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وقال مدير دائرة ميزانية البيت الأبيض ميك مالفيني في فبراير الماضي إن كلفة الاستعراض العسكري قد تتراوح بين 10 و30 مليون دولار، موضحا أنها تتوقف على عدد العسكريين والمعدات المشاركة فيه.

ولقي قرار ترامب تنظيم العرض العسكري ترحيبا كبيرا بين الأمريكيين، لكن بعض المراقبين المعارضين رأوا فيه تبذيرا للمال العام وخطوة تشبه الفعاليات التي تنظمها الأنظمة الاستبدادية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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