كيم ينتقد العقوبات الدولية ضد بلاده

انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، العقوبات الدولية ضد بلاده ووصفها بمحاولات تمارسها القوى المعادية لخنق الشعب الكوري.

ونقلت وسائل الإعلام الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، خلال زيارته لموقع بناء مجمع "فونسان- كالما" السياحي على الساحل الشرقي للبلاد: "تعتبر ورشة البناء الضخمة هذه، بمثابة الرد الجدي على القوى المعادية التي تحاول خنق شعبنا بواسطة الحصار والعقوبات".

وشدد على أن إنجاز تشييد المجمع "سيشهد من جديد على لحمة الحزب والجيش والشعب".

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وتصر الولايات المتحدة مع حلفائها على بقاء واستمرار العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى تنفذ بالكامل التزاماتها في مجال نزع السلاح النووي.

بيونغ يانغ تدعو واشنطن، إلى تخفيف العقوبات وتوقيع معاهدة السلام بهدف توفير الظروف اللازمة للتخلص من الأسلحة النووية.

المصدر: انترفاكس