 
مباشر

البنتاغون: الصين تستعد لضربنا

أخبار العالم

البنتاغون: الصين تستعد لضربنا
AFP
غواصة صينية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knr6

قال تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الصيني وسع عملياته التي تشمل استخدام قاذفات قنابل خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يبدو أنه "تدريب على توجيه ضربات" لواشنطن وحلفائها.

وسلط تقرير البنتاغون السنوي الذي نشر أمس الخميس، الضوء على جهود الصين لتوسيع نفوذها العالمي، مع إنفاق دفاعي للدفاع الصينية قدرته نظيرتها الأمريكية بأنه تجاوز 190 مليون دولار في 2017.

وجاء في التقرير أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام جيش التحرير الشعبي الصيني بتوسيع مناطق عمليات القاذفات فوق المياه، مكتسبا الخبرة في مناطق بحرية ويتدرب على الأرجح على توجيه ضربات على مواقع للولايات المتحدة وحلفائها".

وأشار إلى أن الرسالة التي تسعى بكين إلى إيصالها بتنفيذ هذه العمليات "ليس إظهار تحسن قدراتها".

إقرأ المزيد
المدمرة الأمريكية USS John S. McCain الصين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها

ولفت إلى أن "الجيش الصيني يواصل تعزيز قدراته العسكرية في الفضاء على الرغم من موقفه المعلن المناهض لعسكرة الفضاء"، مضيفا أن "برنامج الفضاء الصيني يحرز تقدما سريعا".

واعتبر أنه على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي، فإن ميزانية الدفاع الرسمية في الصين ستتجاوز 240 مليار دولار بحلول العام 2028.

الجدير بالذكر أن البنتاغون كان قد وضع في يناير الماضي مواجهة بكين إلى جانب روسيا، في مركز استراتيجيته الجديدة للدفاع.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا