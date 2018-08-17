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ترامب: سنقلص دعمنا لتركيا إن لم تفرج عن القس

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ترامب: سنقلص دعمنا لتركيا إن لم تفرج عن القس
Reuters Kevin Lamarque
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تدفع شيئا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي الموقوف في تركيا، مهددا بتقليص الدعم لأنقرة إن لم تطلق سراحه.

وفي تغريدة له الخميس، وصف ترامب القس أندرو برانسون الذي اعتقلته السلطات التركية عام 2016، بالرهينة والوطني العظيم، وقال: "لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنعمل على تخفيض النفقات على تركيا"، مشيرا إلى أن "تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة".

وهدد وزير المالية الأمريكي ستيف منوشين في وقت سابق بتوسيع الإجراءات العقابية الأمريكية ضد أنقرة إن لم تفرج عن برونسون في أقرب وقت، وذلك بعد فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين.

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وتتهم تركيا برونسون بالتجسس والعمل لصالح رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن والتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، ووضعته قيد الإقامة الجبرية هذا الأسبوع، بعد حبسه لعدة أشهر.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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