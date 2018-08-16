واشنطن تتوعد أنقرة بمزيد من العقوبات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على أنقرة في حال رفضها الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.

وقال منوشين خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، ردا على سؤال الرئيس دونالد ترامب حول الإجراءات التي اتخذت تجاه تركيا من أجل إطلاق سراح القس: "فرضنا عقوبات على عدد من أعضاء الحكومة (التركية)... ولدينا المزيد نخطط للقيام به إن لم يطلقوا سراحه سريعا".

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وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأربعاء أن واشنطن ستنظر في رفع العقوبات عن تركيا في حال الإفراج عن القس برونسون، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل رفع الرسوم الجمركية عن صادرات الصلب التركية، التي لا علاقة لها بقضية القس.

من جانبها، فرضت تركيا رسوما على الصادرات الأمريكية ردا على الخطوات التي اتخذتها واشنطن ضدها.

وتتهم تركيا القس الأمريكي أندرو برونسون بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016. ووضعته قيد الإقامة الجبرية هذا الأسبوع، بعد احتجازه في السجن عدة أشهر.

المصدر: وكالات