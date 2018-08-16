مصرع طبيب ملكة بريطانيا بحادث سير

أفادت صحيفة " ذا ديلي تيليغراف" اليوم الخميس، بمصرع بيتر فيشر الطبيب الخاص للملكة البريطانية اليزابيث الثانية، في حادث مروري في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الحادث المروري وقع صباح أمس الأربعاء عندما كان الطبيب فيشر (67 عاما) يتجول في مدينة لندن على متن دراجة هوائية، وعند محاولته التحرك نحو شارع "هاي هولبورن" دهسته شاحنة.

ونقل فيشر إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى.

يشار إلى أن فيشر كان بالإضافة لعمله طبيب الملكة البريطانية، خبيرا في مجال المعالجة المثلية، وشغل كذلك منصب مدير الأبحاث في المستشفى الملكي للطب المتكامل في لندن.

المصدر: "تاس"