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إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

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إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس
Reuters / Ronen Zvulun
مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
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قررت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، يوم الأربعاء، بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق من المدينة.

ذكرت القناة العبرية الثانية، الأربعاء، أن بلدية مدينة القدس قررت استثمار مبلغ 1.4 مليار شيكل إسرائيلي (نحو 380 مليون دولار أمريكي)، في مشاريع تهدف لتطوير البنية التحتية، وبناء فنادق، ومناطق تجارية وصناعية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس.

وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن نير بركات، رئيس بلدية القدس، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" الحاكم، وصف الاتفاق بأنه تاريخي ومهم، فهو يوم تاريخي لمدينة القدس بأسرها.

وصرح بركات أن بناء 20 ألف وحدة سكنية، يعني استيعاب 20 ألف أسرة، لذا فهو يوم تاريخي، ليس لمدينة القدس بل ولإسرائيل كافة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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