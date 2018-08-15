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رئيس وزراء إيطاليا يعلن حالة الطوارئ والحداد إثر انهيار جسر جنوى

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رئيس وزراء إيطاليا يعلن حالة الطوارئ والحداد إثر انهيار جسر جنوى
Reuters / Massimo Pinca
انهيار جسر في حادث أودى بحياة 39 شخصا
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حالة الطوارئ بالمنطقة المحيطة بجنوى بعد انهيار جسر في حادث أودى بحياة 39 شخصا وقطع الممر البري الرئيسي بين المدينة الساحلية وجنوب فرنسا.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي في جنوى الأربعاء، إنه أصدر الإعلان بعد طلب من السلطات المحلية.

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وانتقد رئيس الوزراء الإيطالي شركة أوتوستراد، التابعة لمجموعة "أتلانتيا" المدرجة في ميلانو، والتي تدير الجسر ضمن قطاع من طريق (إيه 10) السريع.

وأكد أن الشركة مسؤولة عن سلامة الجسر وأن الحكومة لن تنتظر نتيجة تحقيق جنائي جار في الكارثة قبل اتخاذ إجراء.

وفي وقت سابق قال وزير النقل إنه ينبغي إلغاء امتياز إدارة طريق (إيه 10) وفرض غرامات كبيرة على الشركة.

من جهتها قالت وكالة "أ ف ب" إن رئيس الوزراء الإيطالي أعلن حالة الطوارئ 12 شهرا في مدينة جنوى.

ونقلت عن كونتي قوله بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في جنوى: "استمعنا إلى طلب رئيس المنطقة وأعلنا حالة الطوارئ 12 شهرا"، وأضاف "خصصنا لعمليات التدخل الأولى 5 ملايين يورو من صندوق الطوارئ الوطني".

وبين كونتي أنه أول إجراء تتخذه الحكومة في مواجهة هذه المأساة، وتابع أنه سيعلن أيضا يوم حداد وطني، يتزامن مع تشييع الضحايا.

المصدر: رويترز + أ ف ب

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