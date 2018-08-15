سيناتور أسترالي يدعو إلى "حل نهائي" للمسلمين

تعرض عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم لانتقادات شديدة اللهجة داخل البلاد وخارجها إذ دعا إلى العودة لسياسة "أستراليا البيضاء" ومنع المهاجرين المسلمين من دخول البلاد.

وفاجأ السيناتور عن ولاية كوينزلاند وعضو "حزب كاتر الأسترالي" اليميني، فريزر أنينغ، المشرعين الآخرين بالحديث عن "حل نهائي" لقضية المسلمين، وهذه هي العبارة المشهورة التي استخدمت في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر للإشارة إلى إبادة اليهود في أوروبا.

وحث أنينغ الحكومة على العودة إلى سياسة "أستراليا البيضاء" التي انتهجت لسبع سنوات اعتبارا من 1901، وخفض عدد المهاجرين ومنع قبول المسلمين "الأقل قدرة على الاندماج في المجتمع"، على حد قوله.

وقال ليس كل المسلمين إرهابيين في الواقع، لكن كل الإرهابيين اليوم مسلمون، محذرا من ارتفاع التنوع العرقي الثقافي إلى "مستويات خطيرة جدا" في بعض مناطق البلاد.

وأثارت تصريحات أنينغ سخطا واسعا في الأوساط السياسية الأسترالية، وشدد رئيس الحكومة مالكولم تورنبول على أن استراليا واحدة من أنجح المجتمعات متعددة الثقافات في العالم، ولذلك ترفض وتدين العنصرية بكل أشكالها، واصفا تصريحات السيناتور بأنها "مدانة ومرفوضة من قبل الجميع".

المصدر: أ ف ب