// 26.06.2018 по тикету 15478
25 قتيلا بفجير انتحاري يهز مؤسسة تعليمية في كابل
Reuters Mohammad Ismail
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أكدت وزارة الصحة الأفغانية أن 25 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 35 آخرون على الأقل جراء تفجير انتحاري هز مركزا تعليميا في منطقة معظم سكانها من الشيعة غرب العاصمة كابل.
ونقلت قناة "تولو نيوز" عن مسؤولين تأكيدهم أن انتحاريا فجّر نفسه داخل "أكاديمية موعود" في وقت كانت فيه الدراسات نشطة بالمركز، مشيرين إلى أن معظم الضحايا من الطلاب.
من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" بأن التفجير دوى أمام المركز.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء.
المصدر: تولو نيوز
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