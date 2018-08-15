 
مباشر

أنقرة: زيارة الأمير تميم دليل على دعم قطر الكامل لتركيا

أخبار العالم

أنقرة: زيارة الأمير تميم دليل على دعم قطر الكامل لتركيا
RT
رجب طيب أردوغان والأمير تميم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kngl

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة تركيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد
صحيفة: قطر أعرضت عن مد يد العون لتركيا

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن زيارة تميم لأنقرة هي دليل على دعم قطر الكامل لتركيا ولسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة وسط تراجع قيمة العملة التركية الليرة، في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحافظ تركيا وقطر عادة على روابط جيدة بينهما، ودعمت أنقرة الدوحة في خلافها مع السعودية ودول عربية أخرى.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السرعة والجمال والقوة.. هذا ما يتبادر إلى ذهنك عند زيارة هذا المكان