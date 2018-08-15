أنقرة: زيارة الأمير تميم دليل على دعم قطر الكامل لتركيا

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة تركيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

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واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن زيارة تميم لأنقرة هي دليل على دعم قطر الكامل لتركيا ولسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة وسط تراجع قيمة العملة التركية الليرة، في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحافظ تركيا وقطر عادة على روابط جيدة بينهما، ودعمت أنقرة الدوحة في خلافها مع السعودية ودول عربية أخرى.

المصدر: وكالات