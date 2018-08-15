توقيف ضابطين فنزويليين يشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال مادورو

أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب عن توقيف ضابطين في الحرس الوطني البوليفاري، يشتبه بتورطهما في محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا الرئيس نيكولاس مادورو.

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وقال صعب أمس الثلاثاء للصحفيين: "مثل أمام القاضي، يوم الاثنين 13 أغسطس، المواطن خوان ريكيسيسنز، والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو ايرنانديز، والجنرال في الحرس الوطني البوليفاري اليخاندرو بيريز غاميز".

وتقول السلطات الفنزويلية إن 14 شخصا أوقفوا منذ الرابع من أغسطس، يوم وقوع محاولة اغتيال الرئيس مادورو بواسطة هجوم بطائرتين بلا طيار محملتين بمتفجرات خلال عرض عسكري في كراكاس كان يحضره الرئيس.

المصدر: أ ف ب