مادورو يتهم حائز جائزة نوبل للسلام بالتخطيط لعملية اغتياله

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن رئيس كولومبيا السابق، خوان مانويل سانتوس، "هو الذي أصدر أمرا بالتخطيط لعمل إرهابي من أجل اغتياله".

ونقلت قناة "VTV" عن مادورو أن هذا الأمر تلقاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوليو بورخيس. ويرى مادورو أن بورخيس كان وأحدا من الذين "أطلقوا آلية تنفيذ الاغتيال".

من جهته وصف بورخيس المقيم في كولومبيا في وقت سابق محاولة اغتيال مادور بـ"المهزلة"، مضيفا أن الحادث كان مسرحية أريد بها أن تصبح حجة لملاحقة وقمع معارضي الرئيس الفنزويلي الحالي.

ووقعت محاولة اغتيال نيكولاس مادورو باستخدام طائرات مسيرة مفخخة في الـ5 من الشهر الجاري أثناء خطابه أمام الجمهور في العاصمة كاراكاس. وتوعد منظمو الهجوم، وهم أعضاء في جماعة متمردة يطلق عليها اسم "جنود الفراتيليس"، بتكرار محاولة اغتيال مادورو.

يشار إلى أن زعيم كولومبيا السابق، خوان مانويل سانتوس، منح عام 2016 جائزة نوبل للسلام لـ "لجهوده في وقف الحرب الأهلية في بلاده" التي استمرت لأكثر من 50 عاما.

المصدر: وكالات