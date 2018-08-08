معارض فنزويلي: الاعتداء على مادورو مسرحية لتبرير قمع المعارضة

وصف النائب البرلماني الفنزويلي والقيادي المعارض خوليو بورخيس محاولة اغتيال رئيس البلاد نيكولاس مادورو بأنها "مجرد مسرحية"، هدفها تبرير ملاحقة المعارضين.

وكتب بورخيس في تغريدة له أمس الثلاثاء: "لا يصدق أحد في البلاد والعالم أجمع أن الهجوم على مادورو كان حقيقيا. هذا ليس أكثر من مسرحية".

واستنكر بورخيس قيام السلطات الفنزويلية باعتقال النائب المعارض خوان ريكيسينس إثر الاعتداء على مادورو، وأضاف مخاطبا الرئيس: "كلنا نعرف أنه تمت فبركة تسجيل فيديو لمحاولة الاغتيال، من أجل ملاحقة من يعارضون دكتاتوريتكم. لقد دفنت الدستور... أنت المسؤول عن انزلاقنا إلى طريق الدمار، ولا تبحث عن أي مسؤول آخر".

.@NicolasMaduro ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución. — Julio Borges (@JulioBorges) August 8, 2018

وفي وقت سابق ذكر مادورو اسم بورخيس، المقيم في المهجر بكولومبيا، بين أسماء معارضين آخرين اتهمهم بالتورط في تدبير محاولة لاغتياله باستخدام طائرات بلا طيار مفخخة أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس السبت الماضي.

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تزامنا مع ذلك، أعلن ديوسدادو كابيليو رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يسيطر عليها أنصار مادورو، أن الجمعية تعتزم النظر اليوم الأربعاء في مسألة رفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان ذي الغالبية المعارضة، يشتبه بتورطهم في محاولة اغتيال مادورو.

المصدر: وكالات