زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط إيطاليا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 4.9 درجة ضرب وسط إيطاليا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

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وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط، ومركزه مقاطعة كامبوباسو على ساحل البحر الادرياتيكي في ابنين. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا.

وفي يوم أمس الثلاثاء، انهار الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية، ليودي بحياة 38 شخصا، وفقا لآخر حصيلة. وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود بمنطقة صناعية في غرب المدينة.

وتواصل فرق الإنقاذ إزالة الأنقاض لانتشال الضحايا، فيما أكدت وزارة الطوارئ أن الحادث وقع بسبب عاصفة مفاجئة وقوية.

المصدر: وكالات