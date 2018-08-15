 
مباشر

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط إيطاليا

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط إيطالياصورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knfh

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 4.9 درجة ضرب وسط إيطاليا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
انهيار جسر للسيارات في جنوى الإيطالية نحو 30 قتيلا جراء انهيار جسر للسيارات في جنوى الإيطالية

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط، ومركزه مقاطعة كامبوباسو على ساحل البحر الادرياتيكي في ابنين. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا.

وفي يوم أمس الثلاثاء، انهار الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية، ليودي بحياة 38 شخصا، وفقا لآخر حصيلة. وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود بمنطقة صناعية في غرب المدينة.

وتواصل فرق الإنقاذ إزالة الأنقاض لانتشال الضحايا، فيما أكدت وزارة الطوارئ أن الحادث وقع بسبب عاصفة مفاجئة وقوية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا