بعد أنباء عن وساطة قطرية.. تركيا تفرج عن جنديين يونانيين

قررت محكمة تركية اليوم الإفراج عن جنديين يونانيين احتُجزا في مارس الماضي بعد عبورهما حدود البلاد.

وأفادت وكالة "أناضول" الرسمية بأن القضاء التركي قرر إخلاء سبيل الجنديين ومواصلة محاكمتهما طليقين.

ويواجه الجنديان تهمة التجسس العسكري لأنهما اعتقلا في منطقة عسكرية محظورة، حسب أنقرة.

من جانبها، تصر الحكومة اليونانية أن الجنديين عبرا الحدود عن طريق الخطأ، أثناء ملاحقتهما مهاجرين غير شرعيين.

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وجاء هذا القرار بعد أيام معدودة من ورود أنباء في وسائل الإعلام اليونانية عن عرض دولة قطر على أثينا وساطتها في القضية.

وتفاقمت العلاقات بين اليونان وتركيا، الدولتين الشريكتين في حلف الناتو، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

وتطالب أنقرة أثينا بتسليم ثماني عسكريين أتراك فروا من البلاد بعد فشل الانقلاب، لكن الحكومة اليونانية ترفض الاستجابة لهذا الطلب.

كما سبق أن رفضت اليونان بشكل قاطع شرط الرئيس التركي تسليم هؤلاء العسكريين الثمانية إلى أنقرة مقابل الإفراج عن الجنديين اليونانيين.

المصدر: الأناضول + وكالات