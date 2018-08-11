قطر تعرض وساطتها بين اليونان وتركيا

عرض وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية على الحكومة اليونانية التوسط بينها وأنقرة للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا منذ مارس الماضي.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العرض القطري جاء خلال لقاء بين العطية ونظيره اليوناني بانوس كامينوس في العاصمة أثينا يوم أمس الجمعة، مضيفة أن وزير الدفاع اليوناني شكر الجانب القطري على مقترحه.

وأشارت صحيفة "غريك ريبورتر" اليونانية إلى أن الجنديين اليونانيين احتجزا بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد تفاقم التوتر في العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف الناتو، اليونان وتركيا، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016.

وتطالب أنقرة بتسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بأنهم انقلابيون فروا إلى اليونان بعد فشل الانقلاب، لكن أثينا ترفض الاستجابة لهذا الطلب.

كما رفضت اليونان بشكل قاطع شرط الرئيس التركي تسليم أنقرة جنودها الثمانية مقابل الإفراج عن الجنديين اليونانيين اللذين اعتقلتهما السلطات التركية واتهمتهما بالتجسس العسكري بعدما عبرا الحدود التركية عن طريق الخطأ في مارس 2018.

المصدر: وكالات