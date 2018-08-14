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بوتين يعزي الرئيس الإيطالي في ضحايا انهيار الجسر بجنوى

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بوتين يعزي الرئيس الإيطالي في ضحايا انهيار الجسر بجنوى
Sputnik Michail Klimentiev
فلاديمير بوتين
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بشأن مقتل عشرات المواطنين جراء انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى شمال غربي البلاد.

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وأعرب بوتين للرئيس الإيطالي، حسب بيان صدر اليوم عن الكرملين، عن تعازيه العميقة إزاء العواقب المأساوية لهذا الحادث، وعن أصدق مواساته ودعمه لأهالي الضحايا.

كما تمنى الزعيم الروسي الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث المأساوي الذي راح ضحيته نحو 30 شخصا ، حسب المعطيات الرسمية.

المصدر: الكرملين

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