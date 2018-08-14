// 26.06.2018 по тикету 15478
بوتين يعزي الرئيس الإيطالي في ضحايا انهيار الجسر بجنوى
Sputnik Michail Klimentiev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kndu
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بشأن مقتل عشرات المواطنين جراء انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى شمال غربي البلاد.
وأعرب بوتين للرئيس الإيطالي، حسب بيان صدر اليوم عن الكرملين، عن تعازيه العميقة إزاء العواقب المأساوية لهذا الحادث، وعن أصدق مواساته ودعمه لأهالي الضحايا.
كما تمنى الزعيم الروسي الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث المأساوي الذي راح ضحيته نحو 30 شخصا ، حسب المعطيات الرسمية.
المصدر: الكرملين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)