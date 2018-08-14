الحر الشديد أودى بحياة 144 يابانيا هذا الصيف

أعلنت دائرة الإطفاء اليابانية أن 144 شخصا لقوا مصرعهم، ونقل أكثر من 70 ألف شخص إلى المستشفيات منذ الـ30 من أبريل الماضي بسبب الحر الشديد.

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وأضافت الدائرة أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في الأسبوع الماضي، كما تم نقل 7079 شخصا إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بضربة الشمس.

ويعود سبب زيادة عدد المتضررين من ضربة الشمس إلى استمرار ارتفاع حرارة الجو في جميع أنحاء البلاد.

وتشير المعلومات إلى أن درجة الحرارة تتجاوز 40 درجة في مختلف المناطق اليابانية كل يوم تقريبا.

المصدر: نوفوستي