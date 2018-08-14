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مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أخبار العالم

مقتل جندي أمريكي في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
أفغانستان
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أفاد البنتاغون، أمس الاثنين، بأن جنديا أمريكيا قتل جراء انفجار قنبلة في جنوب أفغانستان.

وأضاف أن الرقيب رايموند راروغال ترانسفيغوراسيون، البالغ من العمر 36 عاما، قتل في الـ12 من الشهر الجاري أثناء قيامه بمهمة في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وأشار إلى أنه قتل بسبب انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.

ويجري البنتاغون تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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