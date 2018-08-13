زيارة خاصة لإيران تكلّف وزيرا نرويجيا منصبه

استقال وزير الثروة السمكية النرويجي بير ساندبرغ، يوم الاثنين، بعد أن أقر في وقت سابق بمخالفة البروتوكولات الحكومية الأمنية خلال زيارة خاصة قام بها إلى إيران الشهر الماضي.

ولم يبلغ الوزير بير ساندبرغ زملاءه بمكانه كما أخذ معه هاتفه المحمول الذي منحته إياه الحكومة.

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ووبخت إرنا سولبرغ رئيسة الوزراء، بير ساندبرغ لمخالفته قواعد السفر الحكومية.

وتعرض ساندبرغ (58 عاما)، وهو نائب زعيم حزب التقدم النرويجي المناهض للهجرة، لانتقادات أيضا من داخل حزبه لاصطحابه صديقته الإيرانية الأصل (28 عاما) في الرحلة.

وقالت رئيسة الوزراء إنها أمرت ساندبرغ بتسليم هاتفه للشرطة لفحصه، لكن لا تزال هناك انتقادات من أحزاب المعارضة في البرلمان تشكك في كفاءة الحكومة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن وزير المصائد الجديد سيكون هارلد توم نسفيك وهو عضو مخضرم في حزب التقدم.

ونشر ساندبرغ على صفحته الرسمية على "فيسبوك" عدة صور من زيارته إلى إيران.

المصدر: رويترز