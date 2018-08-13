أكثر من 100 صحيفة أمريكية تستعد لصد حرب ترامب "القذرة"

انضمت عشرات المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة إلى حملة أطلقتها صحيفة "بوسطن غلوب" بغية التصدي للهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

وطلبت الصحيفة المنظمة للحملة من وسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد أن تنشر الخميس 16 أغسطس ردا منسقا على تصريحات رئيس الدولة المعادية للصحافة، مشددة على ضرورة وضع حد لتلك "الحرب القذرة".

وأكدت الصحيفة في دعوتها أن وسائل الإعلام، مهما كانت مواقفها السياسية، قد تقوم برد قوي عن طريق رص صفوفها في الدفاع عن مهنتها ودورها الحيوي بالنسبة للحكومة والشعب.

وكانت نائبة مدير تحرير الصفحة الافتتاحية لـ"بوسطن غلوب"، مارجوري بريتشارد، قد أكدت لـ"CNN" السبت أن عدد وسائل الإعلام المشاركة في الحملة تجاوز 100 صحيفة.

وكان ترامب قد تحدث مرارا وتكرارا في تغريداته على "تويتر" عن "الأخبار المزيفة" كوسيلة يستغلها معارضوه، بل غالى في الأمر واصفا الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، ليواجه انتقادات شديدة اللهجة داخل البلاد وخارجها.

المصدر: غارديان