إيران تكشف عن صاروخ "فاتح مبين" الذكي وبالغ الدقة في البرّ والبحر

كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن صاروخ "فاتح مبين" الذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة، بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي.

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وينتمي صاروخ "فاتح مبين" إلى جيل جديد من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة، وهو مزود برأس حربي متطور وذكي، لم تكن إيران تملك مثيلا له من قبل.

وتمت بنجاح عملية اختبار الصاروخ "فاتح مبين" المصنّع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع، ودخل مرحلة الإنتاج التسلسلي.

ويمكن إطلاق هذا الصاروخ في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها أثناء هطول الأمطار وتخييم الضباب، وفي أثناء شن حرب إلكترونية معادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر، والإفلات من الرادار، وتخطي جميع الحواجز والعقبات المضادة للصواريخ.

ومع دخول هذا الصاروخ مرحلة الإنتاج، فإنه يلعب دورا هاما في تعزيز قدرات طهران الدفاعية والردعية، في ظل مواجهتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة، على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران.

المصدر: فارس