مسؤول أمريكي: إيران اختبرت صاروخا مضادا للسفن في مضيق هرمز

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران اختبرت صاروخا قصير المدى مضادا للسفن خلال المناورات البحرية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

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ولم يعتبر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هذه التجربة الصاروخية غير اعتيادية، أو أنها نفذت بطريقة "غير آمنة"، مشيرا إلى أنها جرت في المياه الإقليمية لإيران.

وجدير بالذكر أن إيران أجرت مناوراتها البحرية في مضيق هرمز وخليج عمان في أوائل الشهر الجاري.

واعتبر قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل أن إيران حاولت إرسال رسالة إلى واشنطن من خلال هذه المناورات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضمن "حرية الملاحة" في المنطقة.

المصدر: رويترز