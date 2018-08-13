 
مباشر

واشنطن تحث لندن على التخلي عن دعم الاتفاق النووي مع إيران

أخبار العالم

واشنطن تحث لندن على التخلي عن دعم الاتفاق النووي مع إيران
Reuters
السفير الأمريكي لدى المملكة المتحدة، وودي جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn4o

حثت الولايات المتحدة بريطانيا على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، والوقوف إلى جانب واشنطن لمواجهة "التهديد العالمي الذي تشكله طهران".

واتهم السفير الأمريكي لدى المملكة المتحدة، وودي جونسون، في مقال نشرته أمس صحيفة "صنداي تلغراف"، الجمهورية الإسلامية بـ"تمويل حروب بالوكالة وممارسة أنشطة خبيثة"، مشددا على ضرورة أن تجري طهران تغييرات ملموسة وهيكلية في سياساتها كي تتصرف كـ"دولة طبيعية".

إقرأ المزيد
وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني: لن ندع واشنطن تملي علينا مع من نعمل

وقال السفير: "حتى ذلك الحين، ستكثف الولايات المتحدة الضغوط على إيران، ونريد من بريطانيا الوقوف إلى جانبنا".

وأشار جونسون إلى أن الوقت حان للتخلي عن اتفاق عام 2015 ، الذي وصفه بـ"المعيب"، مطالبا بريطانيا كدولة عظمى باستخدام نفوذها الدبلوماسي الكبير والانضمام إلى الولايات المتحدة التي تقود جهدا عالميا منسقا من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران أشمل بالفعل.

وفي معرض تعليقها على مقال السفير الأمريكي، أشارت الخارجية البريطانية إلى تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، أليستير بيرت، الذي قال في الأسبوع الماضي إن الاتفاق النووي يمثل جزءًا مهما من أمن المنطقة، وإن المملكة المتحدة تحاول حماية شركاتها من العقوبات الأمريكية.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا