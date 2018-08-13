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موسم الأمطار في الهند يودي بحياة 770 شخصا

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موسم الأمطار في الهند يودي بحياة 770 شخصا
AFP SANJAY KANOJIA
مدينة آلله أباد، الهند
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أودت الأمطار الموسمية التي تجتاح 7 ولايات في الهند بأرواح 774 شخصا على الأقل.

وأشارت معلومات وزارة الداخلية الهندية إلى أن ولاية كيرالا جنوب الهند أصبحت الأكثر تضررا جراء الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل 187 شخصا فيها، فيما قتل في ولايات أوتار براديش 171 شخصا، وفي بنغال الغربية - 170 شخصا، وفي ماهاراشترا – 139 شخصا. كما وصلت معلومات حول وقوع ضحايا من ولايات  كجرات (52 شخصا) وآسام (45 شخصا) وناغالاند (8 أشخاص).

وأفادت الوزارة أيضا بأن نحو 250 شخصا في 7 ولايات أصيبوا بجروح مختلفة جراء الحوادث التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة. كما لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين.

ويجري أفراد من الجيش والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل وقوات الرد السريع على الكوارث الطبيعية، يجرون حاليا عمليات مشتركة لإنقاذ الناس وإزالة عواقب الأمطار الموسمية في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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