 
مباشر

رحلة سياحية على جرار في ألمانيا تنتهي بمأساة

أخبار العالم

رحلة سياحية على جرار في ألمانيا تنتهي بمأساة
Reuters Ralph Orlowski
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn40

تسبب انقلاب جرار كان يجر مقطورة في رحلة سياحية بأحد الحقول في ولاية هيسن الألمانية، في إصابة 27 شخصا، 6 منهم إصاباتهم خطيرة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الحادث وقع مساء الأحد، عندما كان سياح يقومون بجولة على متن مقطورة يسحبها جرار زراعي في حقول الذرة، مضيفة أن هناك أطفالا من بين المصابين.

ويحاول منظمو هذا النوع من الرحلات، التي تتمثل في جولات داخل الحقول الزراعية، تقليد نوع من الرحلات السياحية في الولايات المتحدة يجري على طرق وعرة ذات تضاريس متنوعة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا