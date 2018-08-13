رحلة سياحية على جرار في ألمانيا تنتهي بمأساة

تسبب انقلاب جرار كان يجر مقطورة في رحلة سياحية بأحد الحقول في ولاية هيسن الألمانية، في إصابة 27 شخصا، 6 منهم إصاباتهم خطيرة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الحادث وقع مساء الأحد، عندما كان سياح يقومون بجولة على متن مقطورة يسحبها جرار زراعي في حقول الذرة، مضيفة أن هناك أطفالا من بين المصابين.

ويحاول منظمو هذا النوع من الرحلات، التي تتمثل في جولات داخل الحقول الزراعية، تقليد نوع من الرحلات السياحية في الولايات المتحدة يجري على طرق وعرة ذات تضاريس متنوعة.

المصدر: وكالات