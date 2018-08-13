نجاة طفل بأعجوبة من حادث تحطم طائرة في أندونيسيا

أصبح طفل الشخص الوحيد الذي نجا من كارثة تحطم طائرة مدنية صغيرة قبل يومين في إندونيسيا.

وأفادت قناة "BBC" بأن الاتصال بالطائرة الصغيرة التابعة لشركة "Dimonim Air" الجوية الخاصة تم فقدانه في 11 أغسطس الجاري قبل وقت قصير من وصولها إلى مطار أوكسيبيل بإندونيسيا. ولاحقا تم العثور على حطام الطائرة المنكوبة على جبل بالقرب من الحدود مع بابوا غينيا الجديدة صباح أمس الأحد.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة كانت تقل 9 أشخاص، بمن فيهم طاقمها. وأسفر تحطم الطائرة عن مقتل 8 أشخاص، ونجاة هذا الطفل البالغ من العمر 12 عاما.

وقال شهود عيان من القرى المحيطة إنهم سمعوا صوتا مرتفعا تلاه صوت انفجار، ويجري حليا تحديد سبب سقوط الطائرة.

المصدر: Lenta.ru