الرئاسة التركية توضح بعد تأويل كلام أردوغان بشكل خاطئ

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع في البنوك.

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وأشار ألتون في سلسلة تغريدات على "تويتر" إلى أن الرئيس أردوغان قال في كلمته الأحد خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون: "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليس مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وأوضح أن أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع، مشددا على أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال نشر سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس التركي عن تفاصيل الخطتين.

وفي تعليقه على هبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لفت ألتون إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.

وجدد المسؤول التركي تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة وقوة البلاد واقتصادها.

المصدر: الأناضول