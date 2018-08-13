على خلفية أزمة اقتصادية عاصفة بتركيا.. لافروف إلى أنقرة للقاء نظيره التركي

يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إلى أنقرة حيث سيجري غدا الثلاثاء محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ومن المتوقع أن يناقش الوزيران تعاون البلدين في سوريا وتطوير الاتصالات الاقتصادية، الأمر الذي يصبح أكثر أهمية في ضوء الحرب التجارية التي نشبت بين واشنطن وأنقرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقا إن "الوزيرين سيوليان اهتماما خاصا للمسائل الدولية الحيوية والتسوية السورية والشرق الأوسط والوضع في القوقاز وآسيا الوسطى وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود".

وأضافت أن الطرفين سيتناولان أيضا مسألة مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وخاصة تلك المسائل الخاصة ببناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي" وبناء محطة "أكويو" الكهروذرية، وجدول أعمال اللقاءات الثنائية على مختلف المستويات.

وتجري محادثات لافروف وجاويش أوغلو عشية القمة الجديدة حول سوريا التي ستجري في إسطنبول في الـ7 من الشهر القادم بمشاركة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

المصدر: نوفوستي