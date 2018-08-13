محامي ترامب ينفي أن الرئيس ابتلع وثيقة رسمية

نفى مايكن كوين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قالته مساعدة ترامب السابقة، أوماروسا مانيغولت-نيومان، بأن الرئيس ابتلع وثيقة رسمية سرية.

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وكتب كوين على صفحته في تويتر: "للعشرات من الصحفيين الذين كانوا يتصلون بي لطرح سؤال حول تصريح أوماروسا في كتابها الجديد الذي مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ مني وثيقة ووضعها في فمه وابتلعها، أقول إنني لم أشاهد شيئا من هذا النوع. وأنا مصدوم من أن شخصا قد يقبل ذلك التصريح بجدية".

وكانت صحيفة "Washington Post" أفادت في وقت سابق بأن مساعدة ترامب السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان تحدثت في كتاب ذكرياتها الجديد أنها شاهدت عام 2017 كيف ابتلع ترامب وثيقة وذلك بعد لقائه مع محاميه السابق مايكل كوين في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض. ولم يؤكد موظفو البيت الأبيض هذه الواقعة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيع كتاب مانيغولت-نيومان المعنون: "المختل: مشاهدة من بيت ترامب الأبيض" في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء (14 أغسطس 2018).

المصدر: نوفوستي