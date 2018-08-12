أكثر من 100 حريق ضخم في الولايات المتحدة

قالت السلطات الأمريكية الأحد إن 6 حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة عبر البلاد إلى أكثر من 100.

وتوقعت السلطات اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.

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وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا، يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

وقال جيريمي جرامز كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في أوكلاهوما، في مقابلة يوم السبت، "نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة".

وأضاف أن من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكي، عواصف رعدية جافة تؤدي إلى صواعق برق دون أمطار تذكر، في حين أن شمال غرب الولايات المتحدة يواجه أوضاعا مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق تشمل الرياح القوية، وانخفاض الرطوبة النسبية.

وأفاد المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن رجال الإطفاء واجهوا يوما آخر من درجات الحرارة المرتفعة جدا والرياح القوية يوم السبت.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن، إلى نيو مكسيكو، وكانت كاليفورنيا، أكثر الولايات تضررا.

المصدر: رويترز