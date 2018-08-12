الولايات المتحدة تلقي بالمسؤولية على روسيا عن كل مشاكلها الداخلية

صرح عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا، توماس غاريت، أن روسيا برأي مكتب التحقيقات الفدرالية متورطة بالاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل الأمريكية العام الماضي.

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وقال غاريت في حديثه لقناة "CNN" الأمريكية: "منذ نحو شهرين حضرت مؤتمرا مغلقا حول الوضع في مدينة شارلوتسفيل.. وسألت هناك، فيما إذا كانت إثارة الاحتجاجات مرتبطة بالتدخل الروسي.. وقالوا لي إنها مرتبطة به".

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي يرى أن هدف الاضطرابات هو إثارة العداء بين المواطنين الأمريكيين وتقويض الثقة بالقيم الديمقراطية.

وتابع: "ما يخيفني أكثر، وأنا عضو في لجنة الأمن القومي، هو أنه يجري هناك تحريض الأمريكيين... نحن جميعا إخوة وأخوات أمريكيون بغض النظر عن أدياننا وأعراقنا، ويجب أن نرتكز على ذلك بالضبط".

وتأتي هذه التصريحات في يوم نزل فيه المئات من الطلاب والنشطاء اليساريين إلى شوارع مدينة شارلوتسفيل إحياء لذكرى مرور عام واحد على قيام تجمع للقوميين البيض بالاعتداء على مظاهرة مناهضة لعنصرية الشرطة في تلك المدينة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تنتقد الشرطة وجامعة فرغينيا بما يسلط الضوء على استمرار الاستياء بعد عام كامل من أحداث وقعت بسبب مسيرة نظمها النازيون الجدد عبر حرم الجامعة وهم يهتفون بشعارات معادية للسامية ويضربون محتجين مناهضين لهم.

واندلعت الاضطرابات في مدينة شارلوتسفيل في 12 أغسطس عام 2017 بسبب قرار السلطات حول نقل التمثال التذكاري للجنرال العنصري روبرت إيدوارد لي الذي كان يقود الجيش الكونفدرالي في ولاية فيرجينيا. وتحولت التظاهرات الجماهيرية إلى اشتباكات عنيفة بين اليساريين والمتطرفين اليمينيين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بسنهم شرطيان، وإصابة 19 آخرين.

المصدر: نوفوستي