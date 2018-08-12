10 مصابين جراء إطلاق نار في مانشستر البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص جراء عملية إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وذكرت قائدة شرطة مانشستر، ديبي دولي، أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أنهم تعرضوا لإصابات مختلفة الخطورة لا تهدد حياتهم.

وأشارت الضابطة إلى أن "الهجوم الخطير" وقع في المنطقة التي اختتم فيها قبل ساعات من ذلك مهرجان كاريبي، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث والكشف عن دوافعه والمتورطين فيه.

وأعلنت دولي أن الشرطة نشرت قوات إضافية في المنطقة لضبط الأمن.

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeXpic.twitter.com/I4CevWIlOo — G M Police (@gmpolice) August 12, 2018

Ten people injured in a shooting in Moss Side, Manchester overnight - injuries range from minor to major pic.twitter.com/F2dTqjjVxL — Zora Suleman (@ZoraSuleman) August 12, 2018

المصدر: وكالات