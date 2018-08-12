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10 مصابين جراء إطلاق نار في مانشستر البريطانية

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10 مصابين جراء إطلاق نار في مانشستر البريطانية
Reuters Jon Super
أحد عناصر الشرطة البريطانية
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص جراء عملية إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وذكرت قائدة شرطة مانشستر، ديبي دولي، أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أنهم تعرضوا لإصابات مختلفة الخطورة لا تهدد حياتهم.

وأشارت الضابطة إلى أن "الهجوم الخطير" وقع في المنطقة التي اختتم فيها قبل ساعات من ذلك مهرجان كاريبي، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث والكشف عن دوافعه والمتورطين فيه.

وأعلنت دولي أن الشرطة نشرت قوات إضافية في المنطقة لضبط الأمن.

المصدر: وكالات

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