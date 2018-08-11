خامنئي يدعو إلى إجراءات قانونية سريعة لمواجهة "حرب اقتصادية"

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي دعا إلى إجراءات قانونية سريعة وعادلة، بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن طهران تواجه حربا اقتصادية.

وجاءت التصريحات بعد موجة من الغضب العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومزاعم بوجود فساد مالي.

وذكر التلفزيون أن آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية قال في خطاب لخامنئي إن الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربا اقتصادية.

ودعا صادق لاريجاني لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

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وأضاف التقرير التلفزيوني أن خامنئي وافق على الاقتراح وأكد أن غرض المحاكم يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة.

وقالت وسائل إعلام حكومية يوم السبت إن مجلسا دستوريا رفيع المستوى في إيران وافق على إجراءات أقرها البرلمان لزيادة مستوى التزام البلاد بالأعراف الدولية ذات الصلة بغسل الأموال، في الوقت الذي تحاول فيه طهران جذب استثمارات على الرغم من إعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي مجموعة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أمل رفع اسمها من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.

وفي يونيو 2018، قالت "فاتف" إن إيران أمامها حتى شهر أكتوبر لتكمل الإصلاحات أو ستواجه عواقب قد تؤدي إلى المزيد من العزوف من جانب المستثمرين الأجانب عن البلد الذي تضرر بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن المجلس صادق على لائحه تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب.

وصرح علي كدخدائي أن هذه اللائحة لم تكن تتعارض مع الشرع والدستور.

المصدر: وكالات