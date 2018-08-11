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بالفيديو.. شعارات مناهضة لخامنئي خلال مباراة كرة قدم بطهران

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بالفيديو.. شعارات مناهضة لخامنئي خلال مباراة كرة قدم بطهران
AFP ATTA KENARE
مشجعو نادي "استقلال"
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات المشجعين الإيرانيين، وهم يهتفون بشعارات معارضة لحكومة الجمهورية الإسلامية أثناء مباراة كروية نظمت أمس في العاصمة طهران.

وتظهر الفيديوهات، التي قيل إنها صُورت مساء أمس في ملعب "آزادي" بطهران، أثناء المباراة بين فريقي "استقلال" و"تراكتور سازي"، عشرات المشجعين وهم يهتفون "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن قناة IRIB الرسمية بثت المباراة بصوت منخفض للغاية، في خطوة يعتقد أن هدفها تفادي سماع الشعارات المعارضة لخامنئي في الملعب.

من جانبهم، قال المعلقون الرياضيون في القناة إن سبب خفض صوت البث يعود إلى مشاكل فنية، دون تقديم توضيحات.

وشهدت إيران منذ أواخر الشهر الماضي موجة مظاهرات معارضة في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحتج ألوف المواطنين على الغلاء وسوء المعيشة والفساد والسياسات الداخلية والخارجية لحكومتهم.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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