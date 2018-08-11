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البابا ينتقد "الحرية من دون ضوابط"

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البابا ينتقد
Reuters / Max Rossi
البابا فرنسيس
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انتقد البابا فرنسيس، يوم السبت، "الحرية من دون ضوابط" أمام نحو 70 ألف شاب إيطالي، هتفوا بحياته في ملعب مكسيم التاريخي لسباق الخيل في روما.

وقال البابا ردا على أسئلة بعض الشبان "إن حق الاختيار واتخاذ القرار هو التعبير عن الحرية بمداها الأكبر.. الا أن فكرة الحرية التي نتنفسها اليوم هي فكرة الحرية من دون روابط ومن دون ضوابط".

ونصح البابا لدى إجابته عن سؤال حول دعوة الأهل  إنهاء أبنائهم لدروسهم قبل الدخول في علاقة غرامية، نصح بالإقدام على الزواج عندما يعثرون على "الحب الحقيقي".

وصرح أن الحب لا يعرف أنصاف الحلول.

ويأتي هذا التجمع في إطار تحرك واسع للكنيسة الكاثوليكية قبل سينودس الأساقفة الخاص بالشباب في أكتوبر المقبل، بعد 3 سنوات على آخر سينودس خصص للعائلة.

وتحدد موعد عقد "الأيام العالمية للشبان" بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من يناير 2019 في بنما بحضور البابا فرنسيس.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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