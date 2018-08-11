بالفيديو.. احتجاج بمسجد في الصين

تجمّع آلاف المتظاهرين يوم الجمعة في أحد مساجد الصين في محاولة منهم لوقف هدمه بعد صدور قرار رسمي من السلطات بإزالته، وفق ما أفاد به أحد المتظاهرين يوم السبت.

وبدأ المتظاهرون التجمهر يوم الخميس قبل المهلة النهائية لهدم المسجد الكبير في بلدة ويغو في منطقة نينغشيا الشمالية، كما أفاد مالك أحد المطاعم بالمنطقة.

وقال صاحب المطعم "الحكومة تقول إن البناء غير شرعي، لكن الأمر ليس كذلك.. هذا المسجد تاريخه يعود لمئات السنين".

وبالاستناد إلى وثائق الحكومة فقد أعيد بناء المسجد خلال السنتين الماضيتين، لكن عملية إصدار التراخيص اللازمة لم تتم إدارتها بعناية، وتلقى عدة مسؤولين "تحذيرات جدية" من لجنة انضباط محلية.

وتم تغيير واجهة المسجد أثناء عملية إعادة البناء من الطراز الصيني كما كان عليه بالأسقف القرميدية التي تشبه معبدا بوذيا إلى ما يوصف أحيانا في الصين بالتصميم "العربي" الذي يضم القباب والأهلة.

وتظهر تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مئات المحتجين متجمعين أمام المسجد، بينما يقف عناصر شرطة مكافحة الشغب متأهبين وهم يحملون الدروع.

وبحسب الفيديوهات التي يتعذر التحقق من صحتها، جلس المحتجون بهدوء على سلم مؤد إلى المسجد وهم يحملون الأعلام الصينية وطافوا في فنائه قبل التوجه إلى صلاة العشاء يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الإسلام يعد من الأديان الخمسة المعترف بها رسميا في الصين، ويبلغ عدد المسلمين فيها نحو 23 مليون، وازداد الضغط على المسلمين في الأشهر الأخيرة مع توجه الحزب الشيوعي لكبح التعبير الديني.

وتثير سياسات الصين الصارمة تجاه الأديان قلقا حول مستقبل الإسلام في هذا البلد.

المصدر: أ ف ب