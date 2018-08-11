أردوغان: أسلحة أمريكية بيد الأكراد ضد الأتراك

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" الأكراد وتزويدهم بأسلحة ستستخدم عاجلا أو آجلا ضد المدنيين والعسكريين الأتراك.

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وأشار أردوغان، في مقال كتبه لصحيفة "نيويورك تايمز" ونشر اليوم السبت، إلى "خيبة أمل" في العلاقات التركية الأمريكية ناجمة عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيمي "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، اللذين تعتبرهما السلطات التركية فرعي سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا والذي تحاربه على مدار 3 عقود.

وأفاد أردوغان بأن واشنطن استخدمت في الأعوام الأخيرة 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن من أجل نقل أسلحة إلى عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، بحسب تقديرات الحكومة التركية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حكومته أعربت عن قلقها مرارا وتكرارا إزاء قرارات المسؤولين الأمريكيين بتقديم التدريب والمعدات لحلفاء "حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

واعتبر أردوغان أن الولايات المتحدة "صمت آذانها عن سماع النداءات التركية، وفي نهاية المطاف استخدمت الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين والعسكريين الأتراك، في سوريا والعراق وتركيا".

المصدر: الأناضول + نيويورك تايمز